El éxito electoral de las megacárceles en América Latina quizá esté en que prometen algo más sugestivo durante el hartazgo que la pena: el castigo. Lo que se ofrece también es un lugar que será violento con quienes fueron violentos.

El debido proceso y la sentencia son conceptos que hacen sentido dentro del estado de derecho, pero que confunden y no embonan bien con violencias que únicamente son posibles, precisamente, fuera de cualquier estado de derecho. Y entonces se explota esa discrepancia, porque el debido proceso se convierte en un hecho muy ajeno a la realidad que pudo originar el crimen. No es extraño que los derechos confundan en lugares como El Salvador, donde hace más sentido la crueldad siempre, de cualquier lado.

Texto Original Aquí

Nadie sabe bien a bien qué es el modelo Bukele. En parte, porque tampoco es un modelo, sino una serie de frases cortas, improvisaciones, impulsos, muchas fotos y una combinación de miedos. Y quizá esté pensado así. A veces es mejor que las cosas sean difíciles de definir para que puedan usarse según convenga.

El atractivo no está solo en que supuestamente es una fórmula efectiva (aunque también se puede decir que funciona porque no se sabe qué se mide), sino en que, en teoría, es replicable: con un poco de valor y arrojo para suspender garantías, se puede exportar. “Todo lo que hicimos en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) se va a hacer en su versión costarricense”, dijo recientemente Bukele junto al presidente Rodrigo Chaves. José Antonio Kats también solicitó consejos desde Chile. Visitó el Cecot y pidió a Bukele “colaboración” para “mejorar” el sistema penitenciario de su país.

Lo llamativo también está en su simpleza. Casi no necesita explicarse; suele quedar claro con pocas palabras, como “cárceles”, “encerrados” y “mano dura”. Se puede prescindir de los pormenores del crimen organizado, los laberintos de la prevención y de las políticas públicas de forma rápida al recurrir a la prisa que incita el “modelo”. Electoralmente funciona porque se vende como responsabilidad y atrevimiento; apela al cansancio de sociedades maltratadas por la violencia, en las que la presunción de inocencia se ve como privilegio de sociedades sin ninguna prisa. Lo explicaba bien Keiko Fujimori en su campaña: “El presidente Nayib Bukele implementó cárceles en ocho meses y acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”.

Las nuevas “manos duras” de América Latina se pueden describir mal y rápido porque, por encima de todo, tienen que hacer sentido a partir de la urgencia. Y por eso se arresta a gente que se ve casi igual. Por eso el énfasis en los tatuajes: diferenciar más allá de eso tomaría un tiempo que no existe cuando ya se decretó la emergencia. De quién se trate es secundario. Más que para identificar, los tatuajes son para no tener que hacerlo. Las distinciones son lujos.

También importa la ubicación de estas alucinaciones. El lugar donde se imaginan estos proyectos no es fortuito: se proponen en la selva, lejos de todo, incluida la ley, desde luego. Durante la campaña en Colombia, cuando Espriella justificaba sus diez megacárceles, lo dejaba siempre muy claro: “yo voy a armar cárceles en la mitad de la nada, donde no entre ni siquiera la señal”. La frase importa porque confunde hablar de derechos cuando no hay “ni señal”. Por eso están “allá”, donde nadie puede ni quiere ver. Imaginar las megacárceles lejos permite separar el Estado en zonas con distintos niveles de discrecionalidad; admite que los derechos se vayan difuminando conforme uno se aleja.

No es casualidad que estos gobiernos hayan hecho buena mancuerna con la administración Trump y sus “soluciones” contra el crimen organizado. En el fondo es una lógica similar a explotar lanchas en medio del océano. Al igual que en la selva, a ver quién explica bien el régimen jurídico aplicable en la mitad del mar Caribe. Allá se valen más cosas.

Abelardo de la Espriella probablemente sabe que las cárceles no van a solucionar la crisis de violencia y recientes atentados de las disidencias de las FARC o el ELN; es más, quizá ni siquiera se concentre demasiado en construirlas, pero su promesa de castigo es la invitación más atractiva que ofreció el sistema político durante la elección. Encarcelar parece proactivo, muy responsable; pero esconde que es una confesión de cierta debilidad. El anverso de la promesa confirma que no se puede prevenir, investigar, ya ni se diga hablar de reinserción social.

Ni de la Espriella en Colombia, ni Noboa en Ecuador, ni Asfura en Honduras o Fujimori en Perú saben qué es el modelo Bukele. Pero tampoco importa demasiado porque no es un modelo a seguir, sino un mecanismo de defensa y técnica electoral fácil de adoptar porque es una reacción que, más que resultados, exige fotos. A nadie realmente le importa cómo funcionan las cárceles, sino que se note que los pandilleros están sometidos (siempre y cuando todos más o menos se vean igual) y no haya necesidad de un esfuerzo por diferenciar. Las fotos funcionan porque los reclusos están sometidos e hincados, pero también porque todos se ven casi igual y eso da la impresión, falsa pero efectiva, de orden. Lo que importa es la coreografía.

Casi siempre la “mano dura” es un síntoma de la debilidad, pero ayuda a entender a quienes la proponen y a sus partidarios porque es una forma particular de entender al Estado y al crimen. Supone, de ambas partes, que el estado es débil, y por eso acepta fragmentarlo; separar y diferenciar a la población, las leyes, e incluso el territorio. Como el Estado no puede hacer mucho, plantea crear islotes de excepciones, donde se aplique la clara mano dura, suplantando al intricado estado de derecho.

El éxito electoral de las megacárceles en América Latina quizá también esté en que prometen algo más sugestivo durante el hartazgo que la pena: el castigo. Lo que se ofrece también es un lugar que será violento con quienes fueron violentos. El debido proceso y la sentencia son conceptos que hacen sentido dentro del estado de derecho, pero que confunden y no embonan bien con violencias que únicamente son posibles, precisamente, fuera de cualquier estado de derecho. Y entonces se explota esa discrepancia, porque el debido proceso se convierte en un hecho muy ajeno a la realidad que pudo originar el crimen. No es extraño que los derechos confundan en lugares como El Salvador, donde hace más sentido la crueldad siempre, de cualquier lado.